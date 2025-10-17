El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con períodos de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 85%.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados hasta el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que permitirá una sensación más fresca en el ambiente. A partir de las 10 de la mañana, se prevé que el cielo se mantenga despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad, que caerá hasta un 56% hacia las 2 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 6 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Barro podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día agradable.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se caracterizará por niebla en las primeras horas, seguido de un cielo despejado y temperaturas agradables durante la tarde. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero también estar atentos a la niebla matutina que podría dificultar la visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.