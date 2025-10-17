El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Baiona se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla densa, lo que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados durante la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 73% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados . Las nubes altas dominarán el cielo, pero no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Baiona disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h provenientes del oeste. Este viento puede ser más notable en las zonas costeras, donde se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades náuticas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en su mayoría del oeste y noroeste, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados . La humedad aumentará, alcanzando hasta un 80% en las horas nocturnas, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente. El ocaso se producirá a las 19:50, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se desarrollará con condiciones agradables y sin lluvias.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen el día para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento y la posibilidad de niebla al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.