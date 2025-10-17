El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, ofreciendo un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que irá disminuyendo, comenzando en un 76% por la mañana y bajando hasta un 36% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Hacia el final de la jornada, el viento podría alcanzar rachas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante a las temperaturas más altas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes de As Neves disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:48. En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en As Neves, con un tiempo cálido, seco y mayormente soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.