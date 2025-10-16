El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 95%.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a condiciones más variadas. A partir de las 9 de la mañana, se prevé una ligera bruma, seguida de nubes altas y un cielo poco nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro agradable después de la frescura matutina. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 70% hacia el mediodía.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h. En las horas más cálidas, especialmente entre las 10 y las 14 horas, el viento podría alcanzar rachas de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de la temperatura.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas horas de sol intercaladas. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando entre los 20 y 22 grados , lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde-noche, se espera que las nubes se intensifiquen, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir y disfrutar de la belleza natural de Vilanova de Arousa. La puesta de sol se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, promete ser agradable y templado en su mayor parte.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 94%.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, lo que podría generar un ambiente algo más fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.