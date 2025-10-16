El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, lo que podría generar un ambiente algo más fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, oscilando entre los 15 y 25 grados . Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 78% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Vilagarcía disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la niebla matutina, que podría dificultar la visibilidad en las carreteras.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 18 km/h provenientes del este durante la mañana. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur y alcanzando velocidades de hasta 14 km/h. Esto podría aportar una ligera brisa que, junto con el aumento de la temperatura, hará que el ambiente sea más agradable.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La niebla matutina dará paso a un día mayormente soleado, ideal para disfrutar de la belleza de la costa gallega.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 15 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que acentuará la sensación de frescor.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 94%.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 95%.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.