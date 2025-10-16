El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 42% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 73% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que aliviará las temperaturas más cálidas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de 1 a 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar con el paso de las horas.

La salida del sol se producirá a las 08:48, y el ocaso será a las 19:50, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día cómodo y propicio para diversas actividades.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que persistirá hasta aproximadamente las 8 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 80%.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.