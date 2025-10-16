El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo predominantemente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, alcanzando un estado mayormente cubierto hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% a medianoche y alcanzando un 86% en las primeras horas de la mañana. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas pico de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 1 y 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 08:47 y el ocaso será a las 19:48, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno interesante, aunque sin la presencia de estrellas brillantes debido a la cobertura nubosa. En resumen, un día variado en Vila de Cruces, con temperaturas agradables y un ambiente mayormente nublado.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo una temperatura que oscilará entre los 13 y 16 grados .

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 69% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 71% a la 1 de la mañana. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 5 km/h desde el este.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , manteniendo un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.