El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el transporte público. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo nuboso. A partir de las 9 de la mañana, se espera que las nubes cubran el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo nublado.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea salir durante el día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en zonas costeras.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados . Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera que las temperaturas bajen nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia la noche. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad una vez más.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento suave. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco, aunque con la posibilidad de que la niebla regrese al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, que será especialmente densa en los periodos de la madrugada. Las temperaturas en este intervalo oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que persistirá hasta aproximadamente las 8 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 80%.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avance la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

