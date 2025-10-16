El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se presentarán nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente algo gris, aunque sin precipitaciones. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 17 y 16 grados , con una ligera disminución a medida que avance la mañana.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro cálido antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría contribuir a un ligero enfriamiento de la sensación térmica. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a un cielo más despejado hacia la tarde, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es un alivio para quienes planean salir. Sin embargo, es recomendable estar preparado para cambios en la temperatura, especialmente al caer la tarde, cuando se espera que descienda a unos 19 grados .

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento suave que podría intensificarse por la tarde. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 16 de octubre de 2025, Caldas de Reis se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla densa, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 15 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que acentuará la sensación de frescor.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 14°C, con un ligero descenso a medida que avance la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.