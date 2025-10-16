El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , con una ligera disminución a medida que avance la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 78% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

A medida que el día progrese, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, con periodos de bruma en las horas centrales de la mañana. Esto podría limitar la visibilidad, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a partir del mediodía, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, con la aparición de claros y un cielo poco nuboso hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 27 grados , proporcionando un respiro del fresco matutino.

El viento será otro factor a considerar hoy. Predominará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Tui disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad debería mejorar a medida que el día avanza, especialmente después de las 14:00 horas, cuando se espera que el cielo se aclare un poco más.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. El cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura al caer la noche. En resumen, el día en Tui se presenta como una jornada variada, con un inicio nublado que dará paso a momentos más despejados y temperaturas agradables en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles. Es recomendable que los conductores tomen precauciones al desplazarse durante estas horas.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 3 de la mañana. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados a las 4 de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque también habrá momentos de sol intercalados. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.