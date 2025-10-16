El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, con momentos de nubosidad variable que podrían dar paso a un cielo muy nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre, aunque con la precaución de la posible sensación de humedad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente nublado, la sensación de frescura se verá mitigada por la humedad en el ambiente. La bruma matutina podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen en coche o realicen actividades al aire libre en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en medio de la calidez del día. Este viento suave será un alivio, especialmente en las horas más cálidas, y contribuirá a la dispersión de la bruma.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad puede variar a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de bruma matutina y viento suave hará que el día sea cómodo, aunque con la posibilidad de que la sensación de humedad se haga más evidente a medida que avance la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla y bruma a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que persistirá hasta la madrugada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , con una ligera disminución a medida que avance la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 78% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.