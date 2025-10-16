El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 26 grados . Este incremento en la temperatura podría hacer que la sensación térmica sea más cálida, especialmente en áreas expuestas al sol. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 40% y el 76%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y oeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Soutomaior disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen contemplar el firmamento.

La salida del sol se producirá a las 08:48 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 19:50 horas, brindando un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Soutomaior hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo temperaturas estables alrededor de los 17 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, aunque se alternarán momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.