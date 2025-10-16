El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , manteniendo un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la humedad.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 24 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un leve descenso en la humedad relativa, que pasará del 72% en la mañana a un 40% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento soplará desde el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 14 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A lo largo de la tarde, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el oeste, manteniendo su velocidad, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que Silleda no experimente lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, con condiciones de cielo despejado y temperaturas que descenderán a unos agradables 11 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 19:48, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Silleda podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre en un ambiente templado y cómodo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado nuboso durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 69% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 71% a la 1 de la mañana. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 5 km/h desde el este.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo predominantemente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, alcanzando un estado mayormente cubierto hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.