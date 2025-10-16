El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso durante las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados , lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 64% al 76%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo mayormente cubierto hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados al final del día. La brisa del mar, con vientos que soplarán desde el suroeste a velocidades de entre 5 y 8 km/h, aportará un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Sanxenxo disfruten de un día sin interrupciones por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando la nubosidad puede aumentar.

La salida del sol se producirá a las 08:49 y se pondrá a las 19:51, ofreciendo un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá, y la sensación de frescor se hará más evidente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente nublado, con niebla en la mañana y temperaturas agradables durante el día, ideal para disfrutar de la belleza de la costa gallega.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en los periodos iniciales, donde se espera que la visibilidad se vea reducida. A medida que avance la jornada, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo un ambiente gris y húmedo.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 90%.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que acentuará la sensación de frescor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.