El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, la situación comenzará a mejorar ligeramente, con un cambio hacia un estado de cielo poco nuboso entre las 14:00 y las 19:00, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, elevando la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 27°C a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se mantendrán frescas, con temperaturas alrededor de 18°C, descendiendo a 14°C en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 27°C en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

El orto se producirá a las 08:47 y el ocaso a las 19:50, lo que brinda un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño será mayormente nublado por la mañana, con una mejora hacia la tarde, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día placentero para todos.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevén nubes altas que dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 66% al 69%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde y al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque también habrá momentos de sol intercalados. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.