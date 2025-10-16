El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque también habrá momentos de sol intercalados. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda a los residentes que se preparen para un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un ambiente húmedo. Los vientos serán suaves, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas. Los residentes pueden aprovechar el día sin preocuparse por la lluvia, aunque es recomendable estar preparados para un cambio en las condiciones hacia la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 3 de la mañana. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados a las 4 de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, la situación comenzará a mejorar ligeramente, con un cambio hacia un estado de cielo poco nuboso entre las 14:00 y las 19:00, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, elevando la temperatura.

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , con una ligera disminución a medida que avance la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 78% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.