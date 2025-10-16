El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 94%.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, aunque la nubosidad se mantendrá predominante durante el resto del día. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 51% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de la temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Ribadumia disfruten de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la niebla matutina.

A medida que se acerque la tarde, las nubes se mantendrán, pero se espera que el cielo se despeje un poco hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, situándose en torno a los 16 grados . La humedad aumentará a medida que avance la noche, alcanzando un 86% hacia la medianoche.

En resumen, Ribadumia experimentará un día de clima variable, con niebla en la mañana, nubes durante el día y temperaturas agradables que permitirán disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir en las primeras horas y que aprovechen el buen tiempo de la tarde para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.