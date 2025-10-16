El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 27 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 76% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán a descender a partir de las 5 de la tarde, bajando a 23 grados hacia las 6 de la tarde. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas, con temperaturas que rondarán los 16 grados .

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h en la tarde, provenientes del oeste y suroeste, lo que podría aportar una brisa refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día agradable para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo de hoy en Redondela se caracteriza por temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y una brisa suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.