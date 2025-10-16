El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con predominancia de brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 08:00, se espera una visibilidad reducida debido a la presencia de bruma y niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 86%.

A medida que avance la mañana, se prevé que las condiciones mejoren ligeramente, con la bruma dando paso a cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados, y la humedad comenzará a descender, lo que proporcionará un respiro a los habitantes de la ciudad. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá, especialmente en las horas más tempranas del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados alrededor de las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la nubosidad, con cielos que se tornarán muy nubosos hacia la tarde y la noche. La humedad relativa comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 50% al final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las temperaturas más cálidas. Este viento podría contribuir a la dispersión de la niebla y mejorar la visibilidad en la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes disfruten de un día mayormente seco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán estables y sin sorpresas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la bruma y la niebla, especialmente en las horas más oscuras. Por lo tanto, se recomienda precaución a quienes planeen salir durante la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.