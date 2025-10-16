El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 14°C, con un ligero descenso a medida que avance la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que el día progrese, se espera que la niebla se haga presente en las primeras horas, especialmente entre las 2:00 y las 8:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Es recomendable que los conductores extremen las precauciones durante estas horas. La niebla se disipará gradualmente, dando paso a un cielo poco nuboso y, en algunos momentos, a un cielo muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas comenzarán a aumentar a partir de las 10:00, alcanzando un máximo de 26°C hacia las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad, que bajará hasta el 42% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría generar un ambiente más pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al atardecer.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo mayormente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la noche, el cielo se cubrirá nuevamente de nubes, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16°C hacia las 23:00.

En resumen, Pontecesures experimentará un día con un inicio fresco y nublado, seguido de un aumento en la temperatura y una mejora en la visibilidad, aunque con un regreso a condiciones más nubladas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.