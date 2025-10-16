El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde y al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% a las 07:00 horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 35% por la tarde. Esto podría contribuir a una sensación más confortable en las horas más cálidas del día.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un poco de frescura.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco y sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin temor a sorpresas climáticas.
El amanecer se producirá a las 08:47 horas, y el ocaso será a las 19:50 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.
En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de precipitaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.
