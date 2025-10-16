El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con nubes que cubrirán el cielo en gran parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 47% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Predominarán las direcciones del este y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede contribuir a una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, la presencia constante de nubes puede hacer que el sol no se sienta con toda su intensidad, lo que podría ser un alivio para aquellos que prefieren temperaturas más suaves.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para el ocaso, que se producirá a las 19:50, se espera que la temperatura se sitúe alrededor de los 16 grados, lo que sugiere que la noche será fresca.

En resumen, el día en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo templado y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano para las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.