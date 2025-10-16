El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 25 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una atmósfera brumosa, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se prevé que la bruma se disipe gradualmente.

La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a las 00:00 horas y se mantendrá relativamente estable durante la mañana, alcanzando los 16 grados a media tarde. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la temperatura hacia la tarde, alcanzando un máximo de 25 grados a las 15:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 80% y podría bajar hasta un 50% en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Poio disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando las nubes podrían volverse más densas.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h provenientes del oeste-suroeste en las horas de la tarde. Este viento podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 2 y 8 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de bruma matutina y nubes altas a lo largo del día sugiere que será un día tranquilo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.