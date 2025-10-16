El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo temperaturas estables alrededor de los 17 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 39% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo, no se prevén condiciones que favorezcan la formación de precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 2 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo se irá cubriendo de nubes más densas, aunque se mantendrá mayormente despejado en comparación con la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se caracteriza por temperaturas agradables, ausencia de precipitaciones y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con la certeza de que el tiempo se mantendrá estable y sin sorpresas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.