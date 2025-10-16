El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla y bruma a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que persistirá hasta la madrugada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, donde se espera que se registre un valor de 21 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h, lo que no generará condiciones adversas, pero sí podría acentuar la sensación de frío en combinación con la humedad. Durante la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el norte, manteniendo una velocidad moderada que no debería causar inconvenientes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen salir lleven consigo ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas.

A medida que se acerque la noche, la niebla volverá a intensificarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 15 grados . La visibilidad podría verse afectada, por lo que se aconseja precaución al conducir o desplazarse por la zona.

En resumen, Oia experimentará un día marcado por la niebla y la bruma, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas, aunque la alta humedad y el viento suave podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.