El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 86% y bajará a un 54% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la humedad volverá a aumentar hacia la tarde y la noche, alcanzando niveles del 79% hacia el final del día.

El viento será moderado, predominando del suroeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que podría contribuir a la formación de niebla nuevamente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. Sin embargo, es recomendable que los conductores y peatones mantengan precaución durante las primeras horas debido a la niebla y la bruma, que podrían reducir la visibilidad.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:52, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados . En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con niebla y bruma en la mañana, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.