El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 3 de la mañana. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados a las 4 de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% a la medianoche y alcanzando un 84% a las 6 de la mañana. Esta tendencia de alta humedad se mantendrá durante la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 40% hacia las 4 de la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más confortable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la nubosidad podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.

El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento, en su mayoría del norte, contribuirá a mantener las temperaturas frescas durante la noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado y cálido, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.