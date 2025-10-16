El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y a los peatones estar atentos a su entorno.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso durante la mañana y primeras horas de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa que alcanzará su punto máximo hacia la tarde y la noche. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A lo largo del día, se espera que las rachas de viento sean más intensas, especialmente en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con la humedad, hará que la temperatura se sienta un poco más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la localidad.

A medida que se acerque la noche, la niebla podría regresar, especialmente después del ocaso, que se producirá a las 19:51. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados , y la humedad aumentará, lo que podría generar condiciones de niebla densa en las horas nocturnas. En resumen, O Grove experimentará un día fresco y mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza, siempre con precaución ante la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.