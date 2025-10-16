El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Nigrán se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá notablemente reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 75% al 83%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será ligero, predominando de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más intensas, especialmente en las horas centrales del día, alcanzando hasta 14 km/h. Sin embargo, en general, se espera que el viento sea moderado, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 22 grados , proporcionando un respiro del fresco matutino. La bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde, pero no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por la niebla matutina, un cielo cubierto y temperaturas agradables, sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.