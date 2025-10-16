El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avance la jornada.

A partir de las primeras horas del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, con un aumento gradual que alcanzará los 24 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la nubosidad comenzará a despejarse, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 87%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo y menos pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día estable y sin interrupciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una jornada agradable y soleada para los habitantes de Mos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.