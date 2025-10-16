El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83%, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.
A medida que avance la mañana, se espera que la bruma continúe, aunque las nubes altas comenzarán a aparecer, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. El viento será suave, con rachas que alcanzarán hasta 10 km/h desde el noreste, lo que podría ayudar a dispersar la bruma en las horas centrales del día.
Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará gradualmente. Las nubes se irán haciendo más prominentes, y se prevé un cielo cubierto hacia el final de la jornada. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados , lo que proporcionará un ambiente templado. Sin embargo, la sensación de calor se verá mitigada por la humedad, que se mantendrá en torno al 52%. El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían llegar a los 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las temperaturas más cálidas.
A lo largo de la tarde y la noche, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, lo que podría afectar la visibilidad y la luminosidad del entorno. La puesta de sol se producirá a las 19:50, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con temperaturas que descenderán a los 15 grados .
En resumen, Moraña experimentará un día con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables por la tarde. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas significativas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»