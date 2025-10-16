El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83%, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma continúe, aunque las nubes altas comenzarán a aparecer, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. El viento será suave, con rachas que alcanzarán hasta 10 km/h desde el noreste, lo que podría ayudar a dispersar la bruma en las horas centrales del día.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará gradualmente. Las nubes se irán haciendo más prominentes, y se prevé un cielo cubierto hacia el final de la jornada. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados , lo que proporcionará un ambiente templado. Sin embargo, la sensación de calor se verá mitigada por la humedad, que se mantendrá en torno al 52%. El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían llegar a los 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las temperaturas más cálidas.

A lo largo de la tarde y la noche, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, lo que podría afectar la visibilidad y la luminosidad del entorno. La puesta de sol se producirá a las 19:50, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con temperaturas que descenderán a los 15 grados .

En resumen, Moraña experimentará un día con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables por la tarde. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.