El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se alternarán momentos de cielo despejado, especialmente en las horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 26 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 41% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas suaves y alta humedad podría hacer que algunos residentes sientan un ligero malestar, por lo que se recomienda mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ligero frescor que contrarrestará la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin preocupaciones. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad puede generar una rápida disminución de la temperatura al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:50 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con una humedad que aumentará nuevamente, lo que podría hacer que se sienta más frío. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre después del ocaso.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.