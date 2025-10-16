El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que persistirá hasta aproximadamente las 8 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 80%.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 10 y las 12 del mediodía, cuando la temperatura podría ascender ligeramente a 18 grados. Sin embargo, la sensación de frescor se mantendrá debido a la humedad, que comenzará a descender gradualmente. A partir de la tarde, las nubes volverán a cubrir el cielo, y se anticipa un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado de cielo cubierto hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas máximas del día se prevén alrededor de los 24 grados , alcanzándose en las horas centrales de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que podría bajar hasta el 47% hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando niveles del 90% hacia las 11 de la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco a pesar de la nubosidad.

La salida del sol se producirá a las 08:48, mientras que el ocaso será a las 19:51, lo que nos brinda un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, Moaña experimentará un día caracterizado por la niebla matutina, temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y cubierto, sin riesgo de lluvias.

