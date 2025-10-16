El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Meis se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89%, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 15 grados, con un leve aumento hacia el mediodía, donde se espera alcanzar los 18 grados. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el día se sienta más agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará mayormente nublado, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 23 grados, ofreciendo un tiempo templado y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte.

El viento será un factor a considerar a lo largo del día. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. A medida que avance la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 5 de la tarde. La humedad relativa aumentará gradualmente, alcanzando un 76% hacia el final del día. La niebla podría regresar durante la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 19:51.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, seguido de un periodo de temperaturas agradables y cielos parcialmente despejados. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa del oeste harán que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la posible llegada de la niebla al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.