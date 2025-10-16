El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 10 y las 12 del mediodía, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 23 grados . Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, rondando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados a las 2 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a bajar, aunque se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 61% a las 3 de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más cálidas del día, lo que aportará una ligera brisa que podría resultar agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Meaño podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 8 de la noche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche. La puesta de sol está prevista para las 19:51, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, ofrecerá momentos agradables y templados a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.