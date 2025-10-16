El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 90%.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a condiciones de bruma, especialmente entre las 3:00 y las 5:00 AM, lo que mantendrá la atmósfera húmeda y fresca. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente.

Durante la tarde, se prevé un cambio en el estado del cielo, con la aparición de nubes altas y un aumento en la nubosidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3:00 PM, con valores que podrían llegar hasta los 25 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia de nubes y vientos moderados provenientes del oeste, que alcanzarán velocidades de hasta 8 km/h.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero, lo que indica que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes de Marín disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa y la nubosidad.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 17 y 19 grados . La humedad aumentará, alcanzando niveles del 85% hacia la medianoche. La niebla podría regresar, especialmente en las horas más tempranas de la mañana del día siguiente, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante la tarde, pero con la posibilidad de niebla en las primeras horas y al caer la noche. Los vientos serán suaves, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Es un día ideal para disfrutar de actividades diurnas, pero se aconseja precaución al conducir en condiciones de baja visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.