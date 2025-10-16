El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 69% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 71% a la 1 de la mañana. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 5 km/h desde el este.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la nubosidad que se mantendrá durante gran parte del día. A las 2 de la mañana, la temperatura descenderá a 14 grados, y a las 3 de la mañana, se espera que baje a 13 grados. La humedad seguirá en aumento, alcanzando un 77% a las 3 de la mañana. El viento, que soplará desde el sureste, será ligero, con velocidades de 4 km/h.

Durante la mañana, las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 11 grados a las 5 y 6 de la mañana. La nubosidad se mantendrá alta, con un cielo muy nuboso que podría generar una sensación de frescura. La humedad relativa se mantendrá en torno al 86%, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a recuperarse. A las 11 de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 17 grados, y a las 12 del mediodía, podría llegar hasta los 19 grados. La nubosidad seguirá presente, pero se alternará con momentos de sol, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida. La humedad comenzará a disminuir, bajando a un 66% a las 11 de la mañana.

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados a las 4 y 5 de la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente nublado, con algunas horas de sol intercaladas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 38% a las 3 de la tarde, lo que proporcionará un alivio en la sensación térmica.

Al caer la tarde y durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 11 de la noche. El viento soplará desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. En general, se prevé un día fresco y nublado, con algunas oportunidades para disfrutar de momentos soleados, especialmente en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.