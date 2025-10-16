El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

Hoy, 16 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla densa, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el tráfico marítimo. Se recomienda a los conductores y navegantes que extremen las precauciones.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo nuboso. Las temperaturas se mantendrán suaves, oscilando entre los 15 y 16 grados durante la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A partir del mediodía, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para paseos y actividades recreativas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán los 10 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor moderado. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de la isla que se mantengan atentos a las condiciones del viento, especialmente si planean realizar actividades en la costa.

Durante la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados al caer la noche. La humedad aumentará, alcanzando el 90% hacia el final del día, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente. El ocaso se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en un periodo agradable y templado.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.