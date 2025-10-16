El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en varias horas del día. Desde la madrugada y hasta la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Se espera que esta situación persista hasta el mediodía, cuando la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo más nuboso.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 14 y 22 grados . En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede proporcionar un respiro del fresco matutino, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 40% al 58% a lo largo del día.

La humedad será un factor constante, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán niveles de hasta el 72%. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no se espera que el viento sea lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco, a pesar de la presencia de nubes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por niebla en las primeras horas, seguido de un cielo mayormente nublado y temperaturas agradables. La combinación de humedad y viento ligero hará que la jornada sea relativamente cómoda, aunque se recomienda precaución al conducir debido a la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.