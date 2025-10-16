El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles. Es recomendable que los conductores tomen precauciones al desplazarse durante estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del cielo, ya que la nubosidad podría generar un ambiente más sombrío.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h, predominando de dirección oeste y noreste. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, el viento se mantendrá en niveles moderados, lo que ayudará a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

En la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 24 grados . Este aumento en la temperatura podría hacer que la sensación de calor sea más notable, especialmente si se combina con la alta humedad. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados .

La puesta de sol se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar en Gondomar. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen las horas de luz para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.