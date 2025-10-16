El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado nuboso durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 15 grados, alcanzando un pico de 22 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 16 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la presencia de nubes.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 72% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 51% hacia la noche. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los habitantes de Forcarei deben estar preparados para un ambiente algo húmedo, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del este y sureste. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:49, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones se mantengan estables, sin cambios drásticos en la temperatura o la humedad. La noche se presentará despejada en algunos momentos, permitiendo que los residentes disfruten de un cielo estrellado, aunque las nubes altas podrían seguir presentes.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la humedad y el viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.