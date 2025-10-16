El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo una temperatura que oscilará entre los 13 y 16 grados .

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 86% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque se espera que en algunos momentos se despeje ligeramente. La humedad aumentará de nuevo, alcanzando un 73% hacia el final del día.

Los momentos clave del día incluirán el orto a las 08:48 y el ocaso a las 19:50, lo que proporcionará un tiempo de luz solar relativamente corto. En resumen, A Estrada experimentará un día de temperaturas moderadas, alta humedad y cielos nublados, sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y seco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.