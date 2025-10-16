El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin riesgo de precipitaciones. La temperatura en estas horas oscilará entre los 15 y 17 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar ligeramente. A partir de las 8 de la mañana, se prevé la aparición de niebla, que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, esta niebla se disipará a medida que el día avance, dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 24 grados , ofreciendo un respiro agradable en comparación con las mañanas más frescas.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes de Cuntis disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La tarde se presentará como una buena oportunidad para paseos y actividades recreativas, ya que la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados ofrecerá un ambiente propicio.

Al caer la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 17 grados . La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura al caer la oscuridad. En resumen, el día en Cuntis se perfila como mayormente nublado, pero con momentos de claridad y temperaturas agradables, ideal para disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.