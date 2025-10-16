El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 15 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo parcialmente nublado, con la aparición de nubes altas. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 92%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, se prevé que las nubes se intensifiquen, y el cielo se tornará mayormente nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 25 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la humedad, que descenderá a un 53% hacia el final de la tarde. El viento soplará del suroeste a una velocidad de entre 6 y 10 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 78%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén lluvias, la alta humedad y las temperaturas variables pueden afectar a personas con problemas respiratorios o alergias. Se recomienda a los ciudadanos de Catoira que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla. En general, se anticipa un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre que se mantenga la precaución ante las condiciones de visibilidad reducida por la niebla.

