El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 44% y el 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 4 y 19 km/h, predominando la dirección del viento del noroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente, especialmente al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la noche, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

La salida del sol se producirá a las 08:46, y el ocaso será a las 19:49, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las estrellas sean visibles, lo que puede ser un atractivo para quienes disfrutan de la astronomía.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.