El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, que será especialmente densa en los periodos de la madrugada. Las temperaturas en este intervalo oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas y bruma. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados, y la humedad relativa se situará en torno al 79%, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A partir del mediodía, se prevé que el cielo se cubra de nubes más densas, con momentos de mayor nubosidad que podrían generar un ambiente algo sombrío.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad, que se espera que se mantenga alta, alcanzando hasta el 66%. El viento soplará de dirección noreste a una velocidad de entre 5 y 8 km/h, lo que aportará un ligero alivio a la calidez de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los habitantes de Cangas podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. La ausencia de lluvias permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

Al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 14 grados . La niebla regresará, especialmente en las horas más tardías, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Los vientos se calmarán, y la humedad aumentará, alcanzando hasta el 85% en las últimas horas del día. Por lo tanto, es aconsejable que los conductores extremen precauciones al desplazarse por la zona. En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

