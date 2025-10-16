El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a una bruma ligera alrededor de las 9 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados, y la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos mayormente cubiertos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 22 grados , lo que proporcionará un respiro del fresco de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se espera que baje gradualmente a un 57% hacia la tarde. A pesar de la nubosidad, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, predominando del suroeste. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 2 y las 3 de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 7 de la tarde. La niebla regresará a medida que se acerque la noche, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 15 grados. La visibilidad podría verse afectada nuevamente, así que se recomienda precaución para quienes planeen salir después del ocaso, que se producirá a las 19:51.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un ambiente nublado y fresco, sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la niebla y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.