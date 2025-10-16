El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

Hoy, 16 de octubre de 2025, Caldas de Reis se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla densa, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso gradual en la humedad relativa, que comenzará en un 80% y bajará a niveles más cómodos a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas registradas. A pesar de esto, la combinación de temperaturas moderadas y un viento suave hará que el tiempo sea agradable para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco, ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo se cubrirá de nubes altas, lo que podría dar un aspecto más sombrío al atardecer.

La puesta de sol está programada para las 19:50, momento en el cual la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá que la noche sea fresca y tranquila.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será predominantemente nublado, con niebla en las primeras horas, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.