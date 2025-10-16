El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en los periodos iniciales, donde se espera que la visibilidad se vea reducida. A medida que avance la jornada, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo un ambiente gris y húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , comenzando con un leve frescor por la mañana, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar su punto máximo en las horas centrales del día. Se prevé que la temperatura alcance los 22 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 54% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, contribuirá a la sensación de bochorno en ciertos momentos, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Predominarán las direcciones del oeste y noroeste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, en general, el viento no será un factor que altere significativamente las condiciones climáticas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad y la niebla, no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

En resumen, Bueu experimentará un día nublado y fresco, con niebla en las primeras horas y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La alta humedad y el viento ligero contribuirán a un ambiente característico de esta época del año, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con precaución ante la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.