El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que se registren hasta 25 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con una humedad que descenderá a niveles más cómodos, permitirá disfrutar de un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo volverá a nublarse, y se espera que las nubes cubran el cielo en su mayoría. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 76% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h, lo que no generará incomodidad. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que las condiciones serán secas. Esto es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

En resumen, Barro experimentará un día con niebla en la mañana, seguido de un periodo de cielos poco nubosos y temperaturas agradables, antes de que las nubes regresen por la tarde. La ausencia de precipitaciones y un viento suave contribuirán a un día mayormente tranquilo y propicio para disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.